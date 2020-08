Comunicado do Business Wire :Snowflake

A plataforma de dados na nuvem Snowflake anunciou hoje ter protocolado publicamente uma declaração de registro no Formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos relativa a uma proposta de oferta pública inicial de suas ações ordinárias de Classe A. O número de ações a ser oferecido e a faixa de preço da oferta proposta ainda não foram definidos. A Snowflake pretende listar suas ações ordinárias de Classe A na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo ticker "SNOW".

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Company LLC e Citigroup atuarão como os gestores principais de corretagem da oferta proposta. Credit Suisse, Barclays, Deutsche Bank Securities, Mizuho Securities e Truist Securities atuarão como gestores de corretagem da oferta proposta. BTIG, Canaccord Genuity, Capital One Securities, Cowen, D.A. Davidson & Co., JMP Securities, Oppenheimer & Co., Piper Sandler, Stifel, Academy Securities, Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. e Siebert Williams Shank atuarão como cogestores da oferta proposta.

A oferta proposta será feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar, quando disponíveis, poderão ser obtidas pelos seguintes meios: Goldman Sachs & Co. LLC, aos cuidados de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, EUA, pelo telefone (866) 471-2526, pelo número de fax (212) 902-9316 ou pelo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014, EUA; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, EUA, pelo e-mail prospectus-eq_fi@jpmorgan.com ou pelo telefone (866) 803-9204; Allen & Company LLC, Attn: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022, EUA, pelo telefone (212) 339-2696 ou pelo e-mail allenprospectus@allenco.com; ou Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, EUA ou pelo telefone (800) 831-9146.

Uma declaração de registro relativa à venda proposta desses títulos foi protocolada junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, mas ainda não foi efetivada. Esses títulos não podem ser vendidos, e ofertas de compra só poderão ser aceitas quando a declaração de registro entrar em vigor. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem solicitação de uma oferta de compra, tampouco haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou da qualificação segundo a legislação de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Contato com investidores Jimmy Sexton, chefe de RI IR@snowflake.com Contato com a imprensa Eszter Szikora, chefe de RP Press@snowflake.com Danica Stanczak, gerente sênior de RP Press@snowflake.com

