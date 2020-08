Justiça egípcia ordena prisão de homens acusados de estupro em grupo

O Ministério Público egípcio ordenou nesta segunda-feira (24) a prisão de um grupo de homens acusados de ter estuprado em grupo uma mulher em um grande hotel do Cairo.

"O Ministério Público ordenou a prisão de pessoas que cometeram um ato de má conduta contra uma mulher no Fairmont Hotel, em 2014", informou um breve comunicado, acrescentando que os suspeitos foram incluídos nas listas de proibição de viagens nos aeroportos.

A suposta agressão passou despercebida até que em julho surgiram acusações nas redes sociais, principalmente na conta da Assault Police, que denuncia a violência sexual.

De acordo com o relato, um grupo de cerca de seis homens drogou e estuprou a mulher no hotel cinco estrelas.

Os nomes e as fotos dos réus, que pertencem a famílias ricas, circularam na internet, mas a AFP não conseguiu verificar sua autenticidade.

No início de agosto, o MP egípcio anunciou que começaria a investigar essas denúncias de estupro, e indicou que tinha "recebido uma carta do Conselho Nacional de Mulheres, acompanhada por uma denúncia" apresentada por uma mulher que "sofreu agressão sexual por parte de várias pessoas no Fairmont Nile City Hotel no Cairo em 2014".

O comunicado do Ministério Público fazia referência a "depoimentos de pessoas que tiveram conhecimento" desse caso.

Por sua vez, o hotel afirmou ter realizado uma investigação interna, mas indicou que "o ocorrido nunca tinha sido denunciado ao hotel ou à polícia turística".

Um estudo de 2013 realizado pela ONU Mulheres revelou que 99% das egípcias já sofreram agressão sexual, verbal ou física em algum momento de suas vidas.