Um líder evangélico dos Estados Unidos que é um importante apoiador do presidente Donald Trump pediu perdão por um escândalo sexual "do tipo 'atração fatal'", que ameaça seu cargo como presidente de uma universidade cristã.

Jerry Falwell Jr., filho do famoso pastor de mesmo nome, já falecido, disse no domingo por meio de uma carta no site Washington Examiner que ele e sua esposa, Becki Falwell, tinham sido extorquidos por um homem que teve um caso com ela.

Falwell Jr. disse que eles tinham ficado amigos dessa pessoa, identificada como Giancarlo Granda, para ajudá-lo em seus negócios, que segundo informes, incluíam um empréstimo de US$ 1,8 milhão para comprar um albergue "gay-friendly" em Miami Beach, em 2013.

Na carta, o líder evangélico disse que o homem tinha "comportamentos emocionalmente instáveis" e "tendências destrutivas", e observou que pode ter "visado outras mulheres de sucesso de maneiras semelhantes".

O escândalo, assim como fotos recentes mostrando Falwell Jr. em uma festa em um iate de luxo com a assistente de sua esposa, o levou a ser temporariamente suspenso na semana passada do cargo de presidente da Liberty University, fundada por seu pai e que se tornou uma das melhores instituições voltadas a cristãos evangélicos conservadores.

Em uma declaração sucinta na sexta-feira, a universidade disse que estava avaliando se Falwell Jr. continuaria como presidente.

Segundo o líder evangélico, Granda atormentou e traumatizou sua família.

"Enquanto tentávamos nos distanciar dele, ele começou a ameaçar revelar publicamente o relacionamento secreto com Becki e a envergonhar deliberadamente minha esposa, minha família e a Liberty University, a menos que concordássemos em pagar-lhe uma quantia substancial", escreveu Falwell Jr.

"Fizemos tudo o possível para resolver de forma respeitosa essa situação do tipo 'atração fatal' para proteger nossa família e a universidade", acrescentou.

A AFP não conseguiu entrar em contato de forma imediata com Granda, mas ele negou as acusações feitas ao Washington Examiner.

Falwell Jr. tem destaque na organização de cristãos evangélicos em todo o país em apoio a Trump, que agora busca se reeleger em novembro, apesar de estar atrás nas pesquisas.

Em 2012 e 2017, Trump discursou na Liberty University. No ano passado, seu filho, Donald Trump Jr. também fez um discurso no campus.

Nos últimos dois anos, Falwell Jr. esteve no olho do furacão depois da notícia sobre o negócio com Granda e surgiram fotos dele dançando em uma boate de Miami Beach.

Mais fotos comprometedoras do líder evangélico surgiram na semana passada, nas quais ele aparece a bordo do iate do proprietário da equipe de corrida Nascar, Rick Hendrick.

Em uma das fotos, que o próprio Falwell Jr. postou em seu Instagram e depois deletou, ele pôde ser visto segurando a cintura de uma jovem, ambos com os fechos um pouco abaixados e expondo o abdômen.

O apoiador de Trump, que é um advogado rico, disse mais tarde a uma rádio que tratava-se apenas de "diversão" durante uma festa.