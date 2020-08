Petróleo fecha em alta por ameaça de tempestades Marco e Laura

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (24), depois que as tempestades Marco e Laura suspenderam mais da metade da produção no Golfo do México.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 78 centavos, a 45,13 dólares (+1,8%).

Em Nova York, o barril americano de WTI para entrega em outubro subiu 28 centavos, a 42,62 dólares (+0,7%).

A tempestade Marco provocou "fortes chuvas e rajadas de vento no lado norte" do Golfo do México, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami.

A tempestade tropical Laura, que provavelmente virará um furacão na terça-feira, atingirá o sul dos Estados Unidos no mesmo dia, segundo as previsões.

Antes de sua chegada, as companhias petroleiras decidiram suspender preventivamente o equivalente a 58% da produção de petróleo no Golfo do México, informou no domingo uma agência americana.

Esta situação pode se tornar um estímulo aos mercados de petróleo "nos próximos três dias", considerou Eugen Weinberg, da empresa Commerzbank.