Seis mortos em confronto armado em área de cultivo de coca no Peru

Um confronto armado entre remanescentes da guerrilha Sendero Luminoso e forças conjuntas do exército e da polícia em uma região de cultivo de coca do Peru deixou seis mortos nesta segunda-feira (24). De acordo com informações do governo, morreram quatro guerrilheiros, incluindo o "Camarada Cirilo", um soldado e um policial.

O combate aconteceu por volta das 7h35 do horário local (9h35 no horário de Brasília), no distrito de Anchihuay, na região de Ayacucho, quando militares fardados surpreenderam os guerrilheiros enquanto eles "realizavam atividades de segurança ao narcotráfico", segundo nota dos ministérios da Defesa e do Interior.

O distrito de Anchihuay faz parte do Vale dos Rios Apurímac, Ene e Mantaro (Vraem), um dos maiores vales de cultivo de coca do Peru e área de confrontos frequentes entre militares e organizações armadas de civis. Em março, uma emboscada do Sendero Luminoso na comunidade rural de Águas Verdes, no mesmo vale do Vraem, deixou dois civis mortos.

O Peru é um dos maiores produtores mundiais de folhas de coca e cocaína, junto com a Bolívia e a Colômbia. Desde 2006, as autoridades peruanas consideram a vasta região cocaleira de Vraem, que inclui cinco regiões do sudeste andino, como uma "zona de guerra", com presença permanente de patrulhas conjuntas.