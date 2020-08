Comunicado do Business Wire :Nexusguard

Nexusguard, líder mundial em soluções de segurança para o combate ao DDoS (Distributed Denial of Service, em português Negação Distribuída de Serviço) com base em nuvem, foi identificada como uma fornecedora de amostras no relatório Gartner Hype Cycle for Network Security de 2020, na categoria de Defesa de DDoS e no relatório Gartner Hype Cycle for IT no Oriente Médio em 2020, na categoria de Defesa de DDoS.

De acordo com o Relatório de Ameaças do primeiro trimestre de 2020 da Nexusguard, os ataques DDoS aumentaram mais de 542% no primeiro trimestre de 2020 em comparação com o trimestre anterior. Os ataques DDoS se tornaram um risco crescente no mundo inteiro, visto que as tendências de ataque, como "ataques de bits e peças" e "ataques de desvio" continuam a evoluir em sofisticação e complexidade. O cenário de ameaças que muda constantemente levou os fornecedores de mitigação de DDoS a continuar o processo de evolução de seus produtos e de incorporação de técnicas de detecção adicionais para impedir ataques de DDoS mais complexos e variados.

"Os serviços de mitigação de DDoS devem ser uma parte padrão do planejamento de continuidade de negócios/recuperação de desastres e devem ser incluídos em todas as aquisições de serviços de Internet quando o negócio depender da disponibilidade de conectividade com a Internet. A maioria das empresas deve procurar os serviços de detecção e mitigação disponíveis nos provedores de serviços de comunicação (CSPs), empresas de host ou especialistas em segurança como um serviço de DDoS (por exemplo, provedores do "centro de depuração"). Para se defender contra ataques complexos com base em aplicativos, uma solução híbrida de proteção local (dispositivos DDoS no local) e de serviços de mitigação com base em nuvem é uma opção potencial", disse Lawrence Orans, vice-presidente no Gartner, que escreve no relatório Hype Cycle for Network Security do Gartner, 2020.

Devido à ameaça de DDoS em constante mudança, os CSPs também começaram a desenvolver estratégias de negócios ao aproveitar a expansão do mercado de mitigação de DDoS para não apenas aumentar a receita, mas também para elevar a posição de sua marca para atender às necessidades crescentes dos clientes por produtos e serviços eficazes de segurança cibernética.

"Desenvolver, manter e operar a tecnologia de proteção contra DDoS, sem mencionar entregá-la como um serviço, pode ser muito caro e desafiador. Potencialmente, levaria anos para um CSP produzir e entregar a proteção contra DDoS gerenciada como um serviço para complementar as principais ofertas. Para simplificar a proteção contra DDoS para CSPs, uma plataforma de mitigação de DDoS gerenciada da Nexusguard foi lançada em 2018. Esta solução ajuda os CSPs a se transformarem em um provedor de proteção de DDoS gerenciada como um serviço em apenas três meses", disse Andy Ng, CEO da Nexusguard.

A plataforma de mitigação de DDoS gerenciada da Nexusguard, como parte de seu programa Transformational Alliance Partner (TAP), foi idealizada principalmente com os CSPs em mente para ajudar a enfrentar os seguintes desafios:

1. Alto custo total de propriedade decorrente do número de caixas ou dispositivos de hardware necessários e problemas de escalabilidade devido à vida útil limitada das tecnologias;

2. A falácia de que uma solução no local é a resposta para impedir ataques cada vez maiores;

3. Produção de serviços de segurança e geração de retorno sobre o investimento com a tecnologia.

