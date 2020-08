Espanha supera os 400.000 casos diagnosticados de coronavírus

A Espanha superou os 400 mil casos diagnosticados do novo coronavírus nesta segunda-feira (24), anunciaram as autoridades, que alertaram para a situação em Madri, que exigirá uma ação "rápida" com novas medidas nos próximos dias.

De acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde, a Espanha - um dos países mais atingidos pela pandemia na Europa - soma 405.436 casos confirmados da doença até o momento, o que mostra um aumento de mais de 19.300 casos em relação a última sexta-feira.

Muitos desses novos casos são resultado de dias anteriores, mas as regiões competentes na gestão da saúde notificaram o governo central neste fim de semana, ressaltou Fernando Simón, diretor do centro de emergências sanitárias do país, pertencente ao Ministério da Saúde.

Simón chamou a atenção para o aumento de casos em Madri, região da Espanha onde mais foram registrados casos nos últimos sete dias, um total de 13.400. A situação pode forçá-los a tomar "medidas drásticas", como confinamentos pontuais ou a limitação da mobilidade da população.

"Está evoluindo rapidamente (a epidemia). Madri tem um número significativo de casos e as atitudes devem ser tomadas rapidamente", acrescentou Simón, dias depois das autoridades locais pedirem as pessoas para permanecer em casa nos locais onde há uma incidência maior da doença.

Por outro lado, na Catalunha, as autoridades regionais reforçaram as medidas de combate ao vírus, e proibiram a realização de reuniões com mais de 10 pessoas em espaços públicos e privados, medida já em vigor em Madri.

Na região de Murcia (sudeste), as autoridades locais limitaram os encontros ao máximo de seis pessoas. As mortes por coronavírus na Espanha, segundo o Ministério da Saúde, totalizam 28.872 óbitos, ou seja, 34 a mais que na sexta-feira.