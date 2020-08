Facebook França acorda com o governo ajuste fiscal de 106 milhões de euros

O Facebook anunciou, nesta segunda-feira (24), que fechou um acordo com o governo francês de um ajuste fiscal de 106 milhões de euros (125 milhões de dólares) correspondente ao imposto corporativo para sua filial Facebook França durante o período 2009-2018.

Em relação ao período 2019, o Facebook França pagou 8,46 milhões de euros (9,98 milhões de dólares) de imposto corporativos este ano, ou seja, um aumento "de cerca de 50% em relação ao ano passado", declarou a gigante americana, que confirma informações do portal Capital.fr.

"Nós levamos nossas obrigações fiscais a sério, pagamos os impostos que devemos em todos os mercados onde operamos e trabalhamos rigorosamente com as administrações fiscais em todo o mundo para garantir o cumprimento de todas as leis fiscais aplicáveis e resolver qualquer litígio", disse Facebook em sua declaração.

Consultado pela AFP, o Ministério de Contas Públicas da França rejeitou fazer comentários, escondendo-se atrás do sigilo fiscal.

A tributação dos gigantes da internet americanos é um assunto de discordância recorrente entre a França e essas empresas, apoiadas pelo governo dos Estados Unidos.

A França estima que a quantidade de impostos que essas empresas tecnológicas impõem aos países onde estão presentes costuma ser muito mais baixa do que seu peso econômico real.

O Parlamento francês adotou definitivamente a instauração de um imposto para os gigantes da internet em 11 de julho de 2019, tornando a França um país pioneiro neste aspecto.

Em seguida, Estados Unidos também anunciou medidas de represálias.

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico mantém discussões com o objetivo de chegar a um acordo internacional sobre o assunto.