Republicanos confirmam Donald Trump como seu candidato presidencial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi oficialmente investido pelo Partido Republicano como candidato à reeleição na eleição presidencial de 3 de novembro.

Sem surpresa, os 330 delegados do Grand Old Party reunidos em Charlotte, Carolina do Norte, indicaram o presidente como seu candidato no primeiro dia da convenção republicana.

Um a um, os representantes republicanos de cada um dos 50 estados americanos, começando em ordem alfabética pelo Alabama, anunciaram seu apoio ao presidente.

O limite de 1.276 votos necessários para ganhar a indicação foi ultrapassado pouco depois do meio-dia.