Comunicado do Business Wire :NANOX

NANO-X IMAGING LTD ("Nanox" ou a "Empresa"), uma empresa inovadora de tecnologia de imagens médicas, anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 9.178.744 ações ordinárias a um preço ao público de US$ 18 por ação. Os proventos brutos da oferta, antes de deduzir os descontos e comissões de subscrição e outras despesas da oferta a pagar pela Nanox, deve ser de US$ 165,2 milhões. Além disto, a Nanox concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.376.812 ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública inicial, menos descontos de subscrição e comissões. Todas as ações estão sendo oferecidas pela Nanox.

As ações devem começar a ser negociadas no Nasdaq Global Market sob o símbolo "NNOX" em 21 de agosto de 2020. A oferta está prevista para encerrar em 25 de agosto de 2020, sujeito às condições habituais de fechamento.

Cantor Fitzgerald & Co., Oppenheimer & Co. Inc., Berenberg e CIBC Capital Markets estão atuando como corretoras conjuntas. A National Securities Corporation está atuando como co-administradora da oferta.

Uma declaração de registro, incluindo um prospecto, no Formulário F-1 relacionado a estes títulos foi apresentada a e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC). A oferta será feita apenas por meio de prospecto. Cópias do prospecto final, quando disponível, podem ser obtidas entrando em contato com: Cantor Fitzgerald & Co., A/C: Capital Markets, 499 Park Ave., 6th Floor, New York, NY 10022, ou por e-mail prospectus@cantor.com, Oppenheimer & Co. Inc., A/C: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, New York, NY 10004, telefone (212) 667-8055, ou e-mail EquityProspectus@opco.com, Berenberg Capital Markets, LLC, A/C: Equity Capital Markets, 1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, NY 10020, telefone: (646) 949-9000, ou CIBC Capital Markets, 425 Lexington Avenue, 5th floor, New York, NY, telefone (800) 282-0822, ou email useprospectus@cibc.com.

Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200824005213/pt/

Contato com a Mídia: Alona Stein ReBlonde pela Nanox alona@reblonde.com +972-50-7782344

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.