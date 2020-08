Rede de supermercados britânica criará 16.000 empregos devido ao boom das vendas online

A gigante britânica dos supermercados Tesco anunciou nesta segunda-feira (24) que, para suprir a crescente demanda de alimentos online provocada pela pandemia de coronavírus, criará 16.000 postos de trabalho permanentes no Reino Unido.

A maior rede varejista do país acredita que a maioria dos postos será ocupada pela equipe contratada temporariamente durante a crise de saúde para enfrentar as crescentes entregas de compras à domicílio durante o confinamento.

"Desde o começo da pandemia, nossos colaboradores nos ajudaram a dobrar nossa capacidade online, servindo de forma segura a quase 1,5 milhão de clientes toda semana e dando prioridade aos clientes vulneráveis para garantir que recebam a comida que precisam", afirmou Jason Tarry, CEO da Tesco no Reino Unido e Irlanda.

"Esses novos empregos nos ajudarão a continuar satisfazendo a demanda online a longo prazo e criarão oportunidades de trabalho permanente para 16.000 pessoas", acrescentou, citado em um comunicado.

Os novos postos permanentes se juntam aos cerca de 4.000 empregos de tempo integral criados pela Tesco durante a pandemia.

Quase 47.000 funcionários temporários se uniram a Tesco no auge do coronavírus e a maioria deles já terminou o contrato.

Este anúncio contrasta com os ações recentes de outros setores no Reino Unido, que preveem a demissão de milhares de empregos como consequência da COVID-19 e das medidas para combatê-la, especialmente as empresas de aviação e vendas de varejo.

O governo britânico, por sua vez, encerrará em outubro seu plano de ajudas que já cobriu 80% dos salários de cerca de dez milhões de trabalhadores desde o início da pandemia.