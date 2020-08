AstraZeneca diz que não discutiu com EUA uso emergencial de vacina

A companhia farmacêutica AstraZeneca negou que tenha tratado com o governo dos Estados Unidos a possibilidade de disponibilizar uma vacina contra covid-19 mais rápido. Segundo reportagem do Financial Times, o presidente Donald Trump considera contornar padrões regulatórios para acelerar a produção de uma vacina experimental do Reino Unido contra o vírus. Um porta-voz da empresa, porém, fez um comentário sobre a reportagem. "A AstraZeneca não discutiu uma autorização para uso emergencial com o governo dos EUA e seria prematuro especular sobre essa possibilidade". Fonte: Dow Jones Newswires.