O governo da Alemanha considera "bastante provável" que o opositor russo Alexei Navalny, hospitalizado em estado de coma em Berlim, tenha sido vítima de um envenenamento.

"Trata-se de um paciente que de maneira bastante provável foi vítima de um ataque com veneno", declarou o porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert, ao justificar a proteção policial oferecida a Navalny no hospital de Berlim.

"A suspeita não abrange o fato de Navalny ter se envenenado, e sim que alguém envenenou Navalny e o governo alemão leva a suspeita muito a sério", disse o porta-voz.

"Não houve convite formal (do governo alemão), mas, por razões humanitárias, Navalny pôde entrar no país a pedido de sua família", completou Seibert.

Navalny, um advogado de 44 anos que se tornou o principal opositor do Kremlin - suas publicações sobre a corrupção das elites russas são muito acompanhadas nas redes sociais -, foi hospitalizado na quinta-feira em Omsk, em coma, depois de passar mal a bordo de um avião.

No sábado ele transportado a Berlim, onde está internado em um dos principais hospitais da cidade.