Violenta tempestade de granizo no nordeste da Itália

Uma violenta tempestade atingiu a região de Veneto (nordeste da Itália) na tarde deste domingo, especialmente a cidade de Verona, cujas ruas foram inundadas por uma torrente de água e granizo, informaram os bombeiros.

Os bombeiros, que realizaram 200 operações de resgate, tiveram que intervir em vários municípios vizinhos, como Sant'Ambrogio di Valpolicella, conhecida pela produção de vinho.

A tempestade também se moveu para o leste, em direção a Vicenza e Pádua, na mesma região perto de Veneza.

Vídeos postados nas redes sociais apresentam imagens particularmente impressionantes de Verona, como um homem tentando se mover por uma rua com água na altura do peito, visivelmente surpreso com a velocidade da tempestade.

A tempestade derrubou centenas de árvores e causou danos materiais significativos, mas sem vítimas, segundo a polícia.