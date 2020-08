Trump afirma que voto pelo correio abre espaço para 'grande fraude'

O presidente americano, Donald Trump, voltou a atacar a possibilidade de votação pelo correio, afirmando que ela abre espaço para "uma grande fraude". As afirmações foram feitas pelo mandatário americano no Twitter na manhã deste domingo (23).



"Então, os democratas estão utilizando caixas de correio, que são um desastre para a segurança do eleitor", escreveu Trump. "Entre outras coisas, elas tornam possível que uma pessoa vote múltiplas vezes. Além disso, quem as controla, elas estão em áreas republicanas ou democratas? Elas não estão desinfetadas contra a covid", completou o presidente.



As críticas de Trump acontecem em meio a uma disputa em torno do USPS, o serviço postal americano, com as eleições presidenciais de novembro como pano de fundo. Com a pandemia da covid-19, há a expectativa de que muitos eleitores peçam para votar pelo correio para evitar aglomerações. Trump, porém, tem dito que esse tipo de votação abre espaço para fraudes.



Ontem, a Câmara dos Representantes dos EUA, controlada pela oposição democrata, aprovou um projeto de lei que impede cortes no orçamento do USPS até janeiro, e que disponibiliza uma ajuda de US$ 25 bilhões ao serviço. O Partido Republicano afirmou que a Presidente da Casa, a democrata Nancy Pelosi, estava promovendo teorias da conspiração sobre cortes orçamentários feitos no serviço para impedir a votação pelo correio, supostamente para prejudicar a candidatura do democrata Joe Biden.