Assassino da jornalista mexicana Miroslava Breach é condenado a 50 anos de prisão

Um juiz federal condenou Juan Carlos Moreno, apelidado de "El Larry", a 50 anos de prisão como autor material do assassinato da jornalista Miroslava Breach em 2017 no estado de Chihuahua, informou a Procuradoria Geral da República neste sábado.

A acusação afirmou em nota que "a responsabilidade criminal desta pessoa foi acreditada no crime cometido com premeditação, traição e vantagem, e após deixar mensagens intimidadoras em detrimento de um jornalista para o exercício da sua liberdade de expressão".

A agência acrescentou que esta resolução é a pena máxima até hoje para este tipo de crime e "representa um precedente nas investigações de crimes cometidos contra a liberdade de expressão".

A Proposta Cívica, organização civil que acompanhou o processo judicial, afirmou em nota que a sentença "representa um importante precedente na luta contra a impunidade dos crimes contra jornalistas no país mais violento contra a imprensa".

A organização disse que falta o mandado de prisão contra outro dos autores materiais do crime, bem como "a investigação contra os autores intelectuais e esclarecimento do possível envolvimento de funcionários do atual governo de Chihuahua".

Breach era correspondente do jornal La Jornada em Chihuaua e foi reconhecida por suas investigações sobre as supostas ligações entre o poder político e o crime organizado.

O México é considerado um dos países mais perigosos para a prática do jornalismo, com mais de uma centena de jornalistas assassinados desde 2000. Mais de 90% desses crimes permanecem impunes.