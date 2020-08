Delegação africana chega no Mali e se reunirá com o presidente deposto Keita

Uma delegação da Comunidade Econômica da África Ocidental (Cedeao) chegou, neste sábado (22), a Bamako, onde se reunirá com o presidente deposto do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, e os militares que tomaram o poder na terça-feira, informou a organização.

A missão, liderada pelo mediador da Cedeao na crise do Mali, o ex-presidente nigeriano Goodluck Jonathan, chegou em Bamako, quatro dias após o golpe de Estado, e foi recebida no aeroporto por líderes da junta militar, constataram correspondentes da AFP.

A delegação começará sua visita com reuniões informativas "com os representantes da União Africana e da Missão da ONU para o Mali (MINUSMA), e depois se reunirá com embaixadores dos países da Cedeao em Bamako", segundo o programa da missão obtido pela AFP.

Posteriormente, se reunirá com os membros do Comitê Nacional para a Salvação do Pueblo (CNSP), instância criada pelos militares para dirigir o país. O encontro com a junta militar será realizado no Ministério da Defesa.

Os enviados dos países da África Ocidental visitarão depois "as personalidades detidas" em Kati, o acampamento militar de Kati, na periferia da capital Bamako, segundo o programa.

"À noite, teremos uma reunião com o presidente do Mali Ibrahim Boubacar Keita", chamado "IBK", disse à AFP um membro da delegação da Cedeao, sob anonimato.