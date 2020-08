Chefe da AIEA visitará o Irã pela primeira vez segunda-feira

O diretor-geral da Organização Internacional de Energia Atômica (AIEA) viajará a Teerã na segunda-feira para "reuniões de alto nível com as autoridades iranianas", anunciou neste sábado (22) essa agência com sede em Viena.

Esta visita será a primeira do argentino Rafael Grossi ao Irã desde que assumiu suas funçoes em dezembro passado e ocorrerá antes de uma reunião da comissão mista sobre o acordo nuclear iraniano (JCPOA) em 1o de setembro, após uma troca tensa entre americanos e europeus na ONU.

Durante suas discussões em Teerã, Grossi abordará "a possibilidade de que os inspetores da AIEA tenham acesso aos lugares que desejam visitar", disse a agência em um comunicado.

"Decidi ir pessoalmente a Teerã para ressaltar a importância da cooperação e a plena aplicação de todos os compromissos em questão de garantias com a AIEA", declarou Grossi.

Em junho, o presidente iraniano Hasan Rohani questionou a independência da AIEA após a aprovação de uma resolução na qual advertiu o Irã por se negar a permitir a inspeção dos locais suspeitos, a primeira desde 2012.