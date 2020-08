A pandemia de coronavírus matou mais de 800.000 pessoas no mundo desde que surgiu na China em dezembro, segundo um balanço realizado pela AFP com base em fontes oficiais neste sábado (22).

No total, foram registradas 800.004 mortes no mundo, entre 23.003.079 casos declarados. América Latina e Caribe é a região mais afetada, com 254.897 mortos, e mais da metade dos óbitos mundiais ocorreram em quatro países: Estados Unidos (175.416), Brasil (113.358), México (59.610) e Índia (55.794).