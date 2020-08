Estados Unidos registram 175 mil mortes por covid-19, diz Johns Hopkins

Nos Estados Unidos foi registrado total de 175.204 mortes por covid-19 nesta sexta-feira, 20, segundo o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins. Nas últimas 24 horas o país registrou aumento de 44.023 casos e 1.078 mortes pela doença. Os Estados Unidos registraram, desde o início da pandemia do novo coronavírus, o total de 5.615.998 milhões contaminações confirmadas, sendo o país com o maior número absoluto de casos de covid-19 registrados no mundo, seguido pelo Brasil (3.501.975 casos) e pela Índia (2.905.825).



Na Espanha, de acordo com o diretor do Centro de Emergências de Saúde, Fernando Simon, a nova pandemia do novo coronavírus está "fora de controle" em partes do país. "Atualmente a epidemia não está fora de controle em nível nacional, mas está em alguns lugares concretos", afirmou o diretor. A Espanha relatou 386.054 casos de covid-19 registrados e 28.838 mortes nesta sexta-feira. Madri e Catalunha são responsáveis pela maioria das novas infecções.



Na França, o Departamento de Saúde relatou 4.745 novos casos hoje. O país está vendo um aumento consistente no número de novos casos nas últimas duas semanas, e já registra total de 234.400 contaminações confirmadas e 30.503 mortes.



Enquanto isso, na Itália o Ministério da Saúde italiano relatou um aumento no número de infecções, com 664 novos casos de coronavírus registrados nesta sexta-feira e 274 mortes pela doença. Apesar do aumento de registros, a Itália permanece com números de contaminação baixos se comparada a outros países europeus. Desde o início da pandemia, o país registrou 257.065 contaminações por covid-19 e 35.427 mortes.



Segundo publicação da CNN, as janelas de viagem da Europa estão se fechando. Poucas semanas depois de muitos países abrirem suas fronteiras para viajantes dentro do continente, alguns estão fechando novamente, prejudicando os esforços para salvar o turismo de verão no continente.