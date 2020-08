OPAS alerta que gestantes podem sofrer forma grave de COVID-19

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) alertou que estudos recentes mostram que as mulheres grávidas correm maior risco de desenvolver formas graves de COVID-19 e pediu aos países que aumentem seus esforços para que tenham acesso aos controles pré-natais.

"Estudos publicados recentemente e resultados de vigilância para COVID-19 indicaram um risco aumentado para mulheres grávidas de desenvolver formas graves de COVID-19", alertou a OPAS.

De acordo com os dados coletados por esse órgão sobre 28.387 casos de coronavírus em gestantes em dez países, foram registrados 356 óbitos até 11 de agosto. O país com maior mortalidade de gestantes foi o Brasil com 135 casos fatais.

A Organização recomendou aos países práticas para abordar os riscos e vulnerabilidades específicos dessa população, além de buscar formas de garantir a continuidade dos serviços de pré-natal e detectar sinais e sintomas de casos graves de COVID-19 em tempo hábil.

Um aspecto fundamental destacado pelo órgão regional é tentar "manter a comunicação com as gestantes, para que elas saibam onde se consultar em caso de emergência e coordenar controles virtuais ou presenciais ou mesmo domiciliares, se necessário".

O alerta da OPAS também visa priorizar as gestantes no acesso aos exames diagnósticos para COVID-19, pois estão sob risco de desenvolver formas graves da doença que podem necessitar de internação.