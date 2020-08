OMS: crianças com mais de 12 anos devem usar máscaras como adultos

Crianças com mais de 12 anos devem usar máscara nas mesmas condições que os adultos para combater a pandemia de COVID-19, de acordo com as recomendações da OMS publicadas nesta sexta-feira (21).

A Organização Mundial da Saúde "recomenda o uso de máscara para crianças a partir dos 12 anos nas mesmas condições que os adultos, principalmente quando não podem garantir uma distância de pelo menos um metro das demais e se a transmissão é generalizada na área em questão".

A agência sanitária das Nações Unidas publicou uma série de recomendações sobre o uso de máscaras entre menores de 18 anos em função da idade, fase de crescimento e necessidades psicológicas e sociais.

A OMS recomenda que "o uso da máscara entre crianças de 12 anos e mais velhas se realize nas mesmas condições que nos adultos".

Já as crianças de 5 anos não deveriam usá-las, acrescentou.

"Esta indicação se baseia na segurança e no interesse geral da criança e em sua capacidade de utilizar a máscara de forma correta, com uma assistência mínima", acrescentou a agência da ONU.

A OMS recomenda que entre crianças de 6 a 11 anos, seu uso dependa de uma série de fatores, como níveis de transmissão do vírus na região onde viva ou capacidade de usá-la de forma correta e segura.

O acesso a máscaras, o fato de lavá-las e a supervisão de um adulto também são questões fundamentais, segundo a agência internacional.

Com relação a crianças de 6 a 11 anos, outros fatores a levar em conta são o impacto que seu uso pode ter em seu aprendizado ou desenvolvimento psicológico e social e suas interações com outras pessoas em situação de risco em relação à pandemia.

A OMS também destaca que a máscara não deve ser usada por crianças portadoras de deficiência ou doenças que desaconselhem.

Também considera que não precisariam usá-la "quando praticarem esporte ou atividade física, como correr, pular ou jogar, para não afetar sua respiração".