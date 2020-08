Haiti ativa alerta laranja por tempestade tropical Laura

O Haiti ativou um alerta laranja nesta sexta-feira(21) para o início de uma tempestade tropical enquanto se prepara para fortes chuvas e rajadas de vento esperadas para sábado, principalmente no norte do país.

"Chuvas e tempestades que podem causar enchentes e outras, e deslizamentos de terra, são esperadas primeiro na parte norte, depois em todo o território", alertou o serviço meteorológico nacional em boletim especial.

"Rajadas de vento fortes a violentas e mar agitado também são esperados nas regiões do norte", acrescentou.

Batizada de Laura, a décima terceira depressão tropical da temporada deve cruzar o norte das Pequenas Antilhas na noite desta sexta-feira, antes de se mudar para Porto Rico no sábado, e então seguir para a ilha de Quisqueya, compartilhada pela República Dominicana e Haiti.

Diante do mau tempo, as autoridades haitianas proibiram as viagens curtas ao longo da costa a partir da tarde de sábado.

Na quarta-feira, 14 pessoas morreram quando um veleiro improvisado que cruzava dez quilômetros entre o norte do país e a Ilha Tortuga afundou.

Todos os anos, de junho a novembro, o Haiti sofre com ameaça de ciclones, mas as fortes chuvas são suficientes para ameaçar a vida dos cidadãos mais vulneráveis, que vivem em áreas de risco, perto de canais ou barrancos tomados por lixo.