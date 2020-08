UE e EUA anunciam acordo para redução de tarifas comerciais sobre alguns produtos

O representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e o comissário do Comércio da União Europeia, Phil Hogan, anunciaram nesta sexta-feira, 21, um acordo sobre um pacote para redução de tarifas, a fim de aumentar o acesso ao mercado para centenas de milhões de dólares em exportações das duas partes. "Essas reduções de tarifas são as primeiras reduções negociadas entre EUA e UE em tarifas em mais de duas décadas", afirma a UE em comunicado.



No âmbito do acordo, a UE eliminará tarifas sobre importações de lagostas vivas e congeladas dos EUA. O bloco cortará essas tarifas por um período de cinco anos e atuará para reduzi-las de modo permanente, diz a nota. Os EUA, por sua vez, cortarão tarifas em 50% para certos produtos, incluindo algumas carnes prontas, entre outros.



As duas autoridades afirmam ainda que o acordo é "apenas o início de um processo" que levará a acordos adicionais a fim de criar um comércio "mais livre, justo e recíproco" entre as partes.