Crianças com mais de 12 anos devem usar máscara nas mesmas condições que os adultos para combater a pandemia de COVID-19, de acordo com as recomendações da OMS publicadas nesta sexta-feira (21).

A Organização Mundial da Saúde "recomenda o uso de máscara para crianças a partir dos 12 anos nas mesmas condições que os adultos, principalmente quando não podem garantir uma distância de pelo menos um metro das demais e se a transmissão é generalizada na área em questão".