Turismo de aventura e canoagem voltam no Peru depois de cinco meses

Turismo de aventura, canoagem e caminhada foram autorizados nesta sexta-feira a operar novamente no Peru após cinco meses de paralisia devido à pandemia, informou o Ministério de Comércio Exterior e Turismo (Mincetur).

"Está aprovado o protocolo sanitário da COVID-19 para turismo de aventura, canoagem e caminhadas. Dessa forma, essas atividades poderão voltar a funcionar", disse Mincetur.

"Cerca de mil agências de viagens que prestam esse tipo de serviço poderão operar novamente a partir de hoje", acrescentou em comunicado.

O Peru é considerado um paraíso para o turismo de aventura, que costumava receber visitantes de todo o mundo atraídos por suas selvas, rios, montanhas, vulcões, geleiras e a Trilha Inca, além de seu valioso patrimônio arqueológico.

O setor do turismo foi duramente atingido no segundo trimestre, coincidindo com o confinamento nacional obrigatório devido à pandemia, caindo 89,8%, segundo dados oficiais.

A Câmara Nacional de Turismo estima que as empresas do setor vão perder cerca de 4 bilhões de dólares neste ano.

Após o fim do confinamento nacional, o governo vem gradativamente aprovando operações em diversos setores para reativar a economia, que entrou em recessão após cair 32% no segundo trimestre.

As agências de turismo de aventura devem ter protocolos de saúde para operar novamente.