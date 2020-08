Missão cumprida para Joe Biden, que une o Partido Democrata

Joseph Robinette Biden Jr., o candidato democrata à eleição presidencial dos Estados Unidos em 3 de novembro, uniu todas as alas de seu partido em uma convenção de investidura impecável, contra a qual será comparada a convenção de Donald Trump, que começa segunda-feira.

O ex-vice-presidente de Barack Obama, de 77 anos, encerrou na quinta-feira à noite os quatro dias da convenção democrata com um discurso prometendo aos americanos um mandato de reconciliação e união nacional para virar a página dos quatro anos de Trump.

"O atual presidente deixou os Estados Unidos na escuridão por muito tempo. Muita raiva, muito medo, muita divisão", disse Biden em um discurso mais curto do que em uma convenção normal, de apenas 25 minutos, em linha com o ritmo mais corrido de uma convenção inteiramente virtual.

"Aqui e agora, eu prometo a vocês: se confiarem em mim e me derem a presidência, vou tirar o melhor de nós, não o pior. Serei um aliado da luz e não das trevas".

A oficialização de sua indicação é o culminar de uma carreira política que começou em 1973 como senador por Delaware.

Joe Biden havia fracassado duas vezes antes nas primárias democratas e foi convocado em 2008 por Barack Obama para acompanhá-lo como número dois na Casa Branca.

O ano de 2020 foi o certo: apesar de uma renovação excepcional e de mais de 20 outros candidatos às primárias, "Joe" impôs-se em poucos dias de março, logo no início da pandemia de coronavírus, e definitivamente com a retirada da corrida de Bernie Sanders no início de abril.

Em contraste com as primárias fratricidas de 2016, ao final das quais Hillary Clinton e Bernie Sanders tiveram dificuldades para selar a paz, a união em torno de Joe Biden foi feita sem percalços públicos, de acordo com sua imagem de personagem moderado, unificador e afável.

"Bernie", o senador socialista, apareceu todo sorrisos para elogiar Biden na noite de quinta-feira durante uma discussão virtual entre sete ex-candidatos das primárias transmitida pela convenção, que contaram anedotas sobre a humanidade do ex-senador e vice-presidente.

"Joe Biden é um ser humano compassivo, honesto e respeitável, o que é, neste momento particular da história americana, meu Deus, algo que este país absolutamente precisa", disse Sanders.

Outra rival das primárias, Kamala Harris, juntou-se a ele como companheira de chapa.

- A seguir: a investidura de Trump -

As circunstâncias extraordinárias da campanha eleitoral não parecem ser uma desvantagem, até agora, para Joe Biden, que segue o protocolo de saúde estrito e não faz campanha no terreno, mantendo, apesar disso, uma clara liderança nas pesquisas.

"Está indo melhor do que eu pensava", disse Hillary Clinton, a candidata malsucedida de 2016, à rede MSNBC nesta sexta-feira.

"A equipe de Biden fez um trabalho incrível na produção da convenção, superando vários obstáculos técnicos", ponderou.

A unidade do campo democrata é cimentada por sua repulsa por Donald Trump que, ao contrário de 2016, não tem mais a vantagem de ser subestimado por seus adversários políticos.

O presidente será formalmente reinvestido por seu partido na próxima semana em uma convenção que ele desejava normal, mas que a pandemia forçou a tornar praticamente virtual, mesmo que ainda não saibamos seu programa exato.

Sabe-se apenas que Donald Trump fará seu discurso em casa: na Casa Branca.

Durante toda a semana, ele deu o tom da resposta, tentando fazer da associação "Sleepy Joe" com Barack Obama uma desvantagem e retratá-lo, por sua vez, como um símbolo do establishment, um fantoche da extrema esquerda e um lacaio da China.

"Em 47 anos, Joe não fez nada do que fala hoje. Ele nunca vai mudar, são só palavras!", tuito.