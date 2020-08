AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 2020 ATÉ SÁBADO, 29 DE AGOSTO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 22 DE AGOSTO DE 2020

Mundo

(*) MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 31 de Agosto)

América

BOGOTÁ (Colômbia) - Confinamento contra o coronavírus - (até 30 de Agosto)

(+) LACONIA (Estados Unidos) - Apoiadores de Trump realizam desfile de barcos - 12H00

BRASÍLIA (Brasil) - Coletiva do Ministério da Saúde - (até 31 de Agosto)

BUENOS AIRES (Argentina) - Termina fase de flexibilização do confinamento em Buenos Aires - (até 30)

Europa

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

Ásia-Pacífico

COREIA DO SUL - EUA e Coreia do Sul realizam exercícios militares conjuntos - (até 28)

(+) MUMBAI (Índia) - Festival Hindu de Ganesh Chaturthi - (até 31)

África

(+) BAMAKO (Mali) - Visita da delegação da África Ocidental chefiada pelo ex-presidente nigeriano Goodluck Jonathan -

Esportes

(+) XANGAI (China) - Torcedores voltam ao estádio na China -

DOMINGO, 23 DE AGOSTO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Internacional para a Memória do Comércio de Escravos e sua Abolição em 2020 -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Primeira entrevista conjunta com Joe Biden e sua companheira de chapa Kamala Harris - 22H00

Ásia-Pacífico

CHRISTCHURCH (Nova Zelândia) - Audiência de condenação para o atirador de mesquita da Nova Zelândia, Brenton Tarrant - (até 26)

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2020

América

CHARLOTTE (Estados Unidos) - Convenção Nacional Republicana onde Trump será formalmente nomeado como o candidato eleitoral do partido - (até 27)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Secretário de Estado Pompeo fala ao Conselho Atlântico após viagem à Europa - 11H00

Europa

GENEBRA (Suíça) - ONU convoca terceira reunião do Comitê Constitucional da Síria -

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - O premiê chinês Li Keqiang participa da reunião dos líderes da Cooperação Lancang-Mekong -

Esportes

ASUNCIÓN (Paraguai) - Audiência sobre possível liberação do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho -

TERÇA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2020

América

BRASÍLIA (Brasil) - Inversión Extranjera (Estatisticas do Setor Externo) Ref: mês Julio - 11H30

Europa

HAIA (Holanda) - Ratko Mladic apela condenação de genocídio de Srebrenica - 05H20 (até 26)

WEIMAR (Alemanha) - 120º aniversários da morte do filósofo Nietzsche -

EDIMBURGO (Reino Unido) - Sean Connery completa 90 anos -

Oriente Médio e África do Norte

(+) TUNES (Tunísia) - Prazo para formar novo governo - 11H00

Ásia-Pacífico

(+) COX'S BAZAR (Bangladesh) - Terceiro aniversário do êxodo de rohingyas -

QUARTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2020

América

Terre Haute (Estados Unidos) - Execução de Lezmond Mitchell apesar da oposição da Nação Navajo -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Adereços de filme de 'Top Gun', 'Star Wars' e 'Alien' colocados em leilão - (até 27)

Europa

(+) PARIS (França) - 50º aniversário do primeiro protesto de libertação das mulheres - 06H00

Oriente Médio e África do Norte

TEERÃ (Irã) - O presidente Hassan Rouhani preside reunião de gabinete semanal - 04H00

QUINTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2020

Mundo

(+) MUNDO - Dia Internacional de Memória e Homenagem às Vítimas do Terrorismo -

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Trump aceita nomeação republicana com discurso da Casa Branca -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - MoMA reabre ao público -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

Europa

(+) BERLIM (Alemanha) - Merkel organiza negociações com o chefe da OTAN, Stoltenberg - 05H30

COPENHAGA (Dinamarca) - OMS dá conferência de imprensa virtual sobre COVID-19 na Europa - 07H00

Ásia-Pacífico

(+) XANGAI (China) - China Construction Bank deve anunciar lucros do primeiro semestre -

SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - 'Get Off Our Necks' marcha contra a violência policial e o racismo -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo -PNAD Mês Ref: julio - 10H00

BUENOS AIRES (Argentina) - Novo prazo para adesão ao swap da dívida argentina por 66 bilhões de dólares - 12H00

Europa

COLÔNIA (Alemanha) - Salão do Videogame Gamescom -

Ásia-Pacífico

(+) XANGAI (China) - A gigante do petróleo chinesa PetroChina deve anunciar lucros do primeiro semestre -

África

(+) JUBA (Sudão do Sul) - Rebeldes do Sudão assinam acordo de paz -

SÁBADO, 29 DE AGOSTO DE 2020

(+) XANGAI (China) - Companhias aéreas chinesas vão anunciar resultados do semestre -