As principais verificações da AFP nesta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - NENHUM POLÍTICO MORREU POR COVID-19 NO MUNDO?

Publicações compartilhadas dezenas de milhares de vezes em redes sociais durante a pandemia de COVID-19 sugerem que o novo coronavírus não causou a morte de nenhum político. No entanto, políticos em exercício e ex-funcionários de diferentes níveis de governo faleceram devido à enfermidade em todo o mundo.

http://u.afp.com/PoliticosCOVID19

2 - FOTOS MOSTRAM REAÇÕES ADVERSAS A MÁSCARAS

Imagens de pessoas com diferentes lesões no rosto foram compartilhadas centenas de vezes em redes sociais desde meados de agosto como se mostrassem uma consequência do uso de máscaras, recomendadas para prevenir o contágio do novo coronavírus. No entanto, quase todas estas fotos mostram doenças de pele como catapora e eczema; apenas duas delas tem relação com o uso de máscaras - uma por uma pessoa comum e outra por uma profissional de saúde.

http://u.afp.com/MascaraLesoes

3 - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PODE DANIFICAR GLÂNDULA PINEAL

Publicações compartilhadas mais de 5 mil vezes em redes sociais desde o início de agosto asseguram que o termômetro infravermelho, amplamente utilizado em espaços públicos em meio à pandemia de COVID-19, pode danificar a glândula pineal, localizada no cérebro. Isto é falso, como indicaram à AFP diversos pesquisadores em neurociência. Além disso, este tipo de termômetro não emite radiação infravermelha, mas capta os espectros emitidos pelo corpo.

http://u.afp.com/GlandulaPineal

4 - CONSELHOS PARA EVITAR INFARTO DURANTE O BANHO

Uma mensagem com conselhos para evitar "ataques cardíacos ou quedas" no banheiro afirma que molhar primeiro a cabeça faz com que o corpo tente se ajustar a temperatura rapidamente, aumentando a velocidade do sangue, podendo causar um infarto. As publicações circulam desde o início de agosto e já foram compartilhadas mais de 19,5 mil vezes. Especialistas consultados, entretanto, afirmam que a sequência em que as partes do corpo são molhadas não afeta a saúde, nem converte o banho em algo perigoso.

http://u.afp.com/InfartoBanho

5 - EINSTEIN FALA SOBRE "FORÇA UNIVERSAL DO AMOR" EM CARTA À FILHA

Uma carta atribuída a Albert Einstein, na qual ele supostamente explica a sua filha Lieserl que a verdadeira "força universal" é o amor, foi compartilhada mais de 37 mil vezes nas redes sociais desde 2014. Algumas publicações ainda indicam que esta missiva esteve nas mãos de Lieserl até o fim da década de 1980, quando doou à Universidade "Hebrea", em Jerusalém. Entretanto, os arquivos internacionais que conservam o legado do famoso físico não contêm esta carta e suas correspondências não foram doadas à Universidade Hebraica.

http://u.afp.com/CartaEinsteinFilha

6 - LEOA MORDE TESTÍCULOS DE LEÃO EXIGINDO ACASALAMENTO?

Duas imagens de leões foram compartilhadas mais de 18,4 mil vezes nas redes sociais desde o final de julho com a alegação de que mostram como a fêmea no cio morde os testículos do macho para exigir mais sexo. As fotografias correspondem, no entanto, a um filhote de leão asiático brincando com seu pai em um zoológico da Holanda, sem relação com um acasalamento.

http://u.afp.com/LeoesAcasalamento

7 - BEBÊ NASCE COM AS MÃOS JUNTAS E ENVIA MENSAGEM DE DEUS

"Um menino que nasceu com uma mensagem de Deus. Na gravação de áudio que não posso enviar, diz que essa criança nasceu com as duas mãos juntas quando o médico conseguiu remover as mãos e começou a falar", contam as publicações compartilhadas mais de 73,2 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 25 de julho, acompanhadas da foto de um bebê. A história real da imagem, no entanto, é de uma menina que nasceu em 2011 e se tornou a habitante número 7 bilhões da Terra.