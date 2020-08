Trump 'escolheu um caminho de escuridão', diz Biden em discurso

Joe Biden aceitou a nomeação do partido democrata para concorrer à Casa Branca fazendo uma grande distinção entre as ações do presidente Donald Trump para liderar os EUA e sua vontade de atacar de frente os principais problemas do país, como a pandemia do novo coronavírus, a partir do primeiro dia que estiver na Casa Branca, caso seja eleito em 3 de novembro.



"O atual presidente dos EUA escolheu um caminho de escuridão. É tempo para que 'nós, o povo' fiquemos juntos. Aceito a nomeação para ser candidato a presidente dos EUA", disse Biden. "Esta campanha não é apenas conquistar votos, mas sim para lutar pela alma da America. Aqueles que vivem desigualdades, eles merecem a esperança do que é America."



Joe Biden ressaltou que os americanos nestas eleições podem "escolher um caminho para ficar mais divididos ou para ter esperança e união." Segundo ele, "ciência, decência e democracia estão na cédula de votação."



De acordo com o democrata, devido ao governo Trump "temos o pior desempenho do controle do coronavírus no mundo. Mais de 10 milhões de pessoas perderão planos de saúde neste ano. O atual presidente não assume responsabilidades e está ao lado de ditadores."



Joe Biden ressaltou no discurso que é possível que o povo americano possa reconstruir o país, sobretudo com o controle do coronavírus.



"Nunca teremos a economia funcionando enquanto não controlarmos o vírus. Se eu for eleito presidente, no primeiro dia no cargo vou adotar um plano para combater covid-19. Teremos um mandato nacional para usar máscaras no rosto", destacou Biden.



De acordo com o democrata, o presidente Donald Trump "fracassou" para proteger a América, "o que é imperdoável." Biden prometeu proteger o país, que segundo ele, "pode ser a luz do mundo".



O candidato democrata destacou que seu plano econômico visa criar empregos em vários setores produtivos, gerando dignidade e respeito em comunidades. "Vamos reconstruir os EUA com infraestrutura e 5 milhões de novos empregos em manufatura. Podemos e vamos combater mudanças climáticas."



Segundo Joe Biden, "já passou o tempo de as grandes corporações darem a contribuição justa à sociedade." Ele também prometeu que vai proteger a previdência social nos EUA.



Biden também agradeceu ter Kamala Harris como sua vice na chapa democrata que concorrerá ao governo do país em 3 de novembro. "Ninguém é mais duro para combater os bancos grandes e o lobby das armas do que Kamala."



Biden destacou no pronunciamento que os americanos precisam exercer o "mais básico direito" que é votar em 3 de novembro. "Estamos na batalha pela alma deste país. Esta batalha começa agora e vamos vencer juntos."



De acordo com Biden, a América está pronta para combater o racismo sistêmico que já provocou muitas vitimas no país, como George Floyd, assassinado por uma ação policial no dia 25 de maio em Minneapolis.



Por fim, Biden mostrou-se confiante no futuro dos EUA. "Se eu pudesse definir América em uma palavra seria: possibilidades", disse. "Vamos superar este período de escuridão. Só há um jeito de avançar: América unida para tornar nossos dias brilhantes."