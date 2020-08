Autoridades rivais na Líbia anunciam fim dos combates e eleições em breve

As autoridades rivais na Líbia anunciaram, nesta sexta-feira (21), o fim dos combates em todo o território e a organização de eleições em breve, um "entendimento" saudado pela ONU.

Em duas declarações separadas, Fayez al-Sarraj, líder do Governo de União Nacional (GNA) com sede em Trípoli e reconhecido pela ONU, e Águila Saleh, presidente do Parlamento eleito e com sede no leste do país, anunciaram eleições e ordenaram que todas as partes respeitem "um cessar-fogo imediato e acabem com todos os combates em território líbio".