Biden se apresenta como candidato de união frente a Trump

Joe Biden fará nesta quinta-feira (20) o discurso mais importante de sua carreira política, para aceitar sua indicação como candidato presidencial do Partido Democrata e no qual buscará projetar uma imagem de união, a fim de impedir que Donald Trump consiga o segundo mandato.

Biden discursará de sua residência, na cidade de Wilmington, Delaware, depois que os democratas foram obrigados a adaptar sua convenção para o formato virtual. "É o momento de encaminhar nosso país para uma nova via", tuitou o candidato antes do evento.

O discurso de Biden marcará o fim de uma convenção pouco habitual, que seria realizada em Wisconsin, mas acabou sendo quase totalmente virtual devido à pandemia do novo coronavírus, que matou mais de 170.000 pessoas no país e fez a taxa de desemprego subir para 10%.

"A história desta campanha teve seus altos e baixos, mas, ao longo deste tempo, conseguimos unificar este país. Agora é o momento do capítulo final", afirmou Biden.

O discurso do candidato democrata, que deverá ser acompanhado por dezenas de milhares de americanos, irá consagrar a tenacidade de Biden, que já tentou chegar à Casa Branca em duas ocasiões, nos anos de 1988 e 2008, e também buscará destacar a sua resiliência frente a uma vida repleta de acontecimentos dramáticos. No começo do evento, os democratas lembraram Beau Biden, filho do candidato, morto por um câncer agressivo em 2015.

A dois meses e meio das eleições, as pesquisas mostram que a maioria dos americanos perdeu a confiança em Trump como governante, principalmente devido à sua gestão da pandemia.

- Trump na Pensilvânia -

Trump seguiu a estratégia que manteve desde o início da convenção adversária, organizando um comício no mesmo dia da nomeação de Biden. Nesta quinta-feira, o republicano visitou Old Forge, na Pensilvânia, próximo à cidade natal de Biden, e alertou os eleitores locais que a eleição de um governo democrata seria "o caos" e "o pior pesadelo" para a nação.

"Somos o muro entre o sonho americano e a destruição", alertou Trump para um grupo de seguidores, que o receberam vestidos com o característico boné vermelho com o slogan "Make America Great Again" (Faça os Estados Unidos grandes novamente).

Durante toda a semana, Trump visitou diversas cidades em estados onde o resultado pode decidir a eleição para um lado ou para o outro, como Wisconsin, Arizona e Iowa. Coincidindo com a convenção democrata, a emissora conservadora FOX exibiu uma entrevista com Trump.

- Antigos rivais tomam a palavra -

Na última noite da convenção, os democratas tentarão projetar uma imagem de união contra Trump, com o objetivo de deixar para trás as divisões que tomaram conta do partido em 2016, e darão a palavra a alguns dos rivais de Biden nas primárias democratas.

Estão previstos discursos de Cory Booker, Michael Bloomberg, Pete Buttigieg e Andrew Yang, que fizeram parte do grande time de candidatos democratas na disputa vencida por Biden. Segundo trechos dos discursos divulgados pelo Partido Democrata, Yang irá afirmar que Biden e sua companheira de chapa, a senadora Kamala Harris, "entendem os problemas" que os Estados Unidos enfrentam, enquanto Buttigieg irá destacar que um governo democrata pode iniciar uma "cura" do país, que atravessa reflexão sobre as desigualdades raciais.

Nesta quarta-feira, Kamala fez história como primeira mulher negra a ser indicada por um partido majoritário como candidata a vice-presidente. "O fracasso da liderança de Donald Trump custou vidas e sustento", advertiu.

Um discurso que será acompanhado de perto será o do filho de Biden, Hunter, acusado de corrupção pelos republicanos por ter participado do Conselho de Administração de uma empresa de gás na Ucrânia quando seu pai era vice-presidente dos Estados Unidos. Esta trama está relacionada ao caso que envolveu Trump em um processo histórico de destituição no Congresso em janeiro.

- Ex-conselheiro de Trump é preso -

A prisão de Steve Bannon - ex-conselheiro de Trump acusado de enganar cidadãos que doaram dinheiro para a construção de um muro na fronteira com o México -, ocorrida nesta quinta-feira, caiu como uma luva para os democratas.

Em comunicado, o Partido Democrata destacou que Bannon se soma à "longa lista" de assessores de Trump que foram processados, acusados e condenados por crimes.

Trump rapidamente se esquivou e a Casa Branca afirmou que "não está envolvida" no projeto Bannon.

Quanto aos republicanos, sua convenção também não escapará do formato virtual e já está cercada de polêmica sobre o anúncio de Trump de que receberá a indicação na Casa Branca, quebrando a regra de separar suas atividades governamentais de sua campanha.