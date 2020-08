Mais pessoas precisam deixar a Califórnia com o avanço dos incêndios florestais

As autoridades da Califórnia ordenaram novas evacuações nesta quinta-feira (20) diante do rápido avanço de grandes incêndios no centro e no norte do estado, que também criaram nuvens de fumaça na área de San Francisco e afetaram a qualidade do ar.

As chamas, originadas principalmente por raios no início da semana, são alimentadas por uma onda de calor sufocante que atinge o oeste dos Estados Unidos.

As ordens de evacuação foram estendidas em vários condados durante a noite depois que as chamas engolfaram casas, forçaram o fechamento de estradas e danificaram severamente o parque estadual mais antigo da Califórnia.

As autoridades disseram que cerca de 60.000 pessoas foram evacuadas e outras 100.000 receberam avisos de evacuação.

"Nos últimos quatro dias, foram mais de 370 novos incêndios florestais e quase duas dezenas desses grandes incêndios seguem ardendo em toda a Califórnia", revelou Daniel Berlant, diretor adjunto do Cal Fire, a agência de combate a incêndios no estado.

As chamas devoraram quase 142 mil hectares, incluindo os vales de Sonoma e Napa, regiões vinícolas que ainda estão se recuperando dos incêndios devastadores dos últimos anos. Segundo os bombeiros, 105 casas e estruturas já foram destruídas e outras 30 mil estão ameaçadas.

"2020 nos lançou muitas coisas. Uma pandemia. Raios. Ondas de calor recorde. Incêndios. Mas se há uma coisa que sei sobre a Califórnia é que somos resilientes", escreveu no Twitter o governador Gavin Newsom, que declarou estado de emergência para liberar fundos para as operações de combate aos incêndios.

A agência de combate a incêndios da Califórnia, Cal Fire, relatou que, no caso de Napa e Sonoma, vários focos de chamas começaram a se fundir para criar um enorme incêndio.

"Este é um incêndio muito grande, é um dos muitos que estão ocorrendo na Califórnia e, honestamente, nossos recursos são limitados", disse Shana Jones, chefe da unidade Cal Fire que assiste a área. "Então, por favor, sejam pacientes."

- Dois mortos -

Duas pessoas que participaram do combate aos incêndios morreram. Uma delas era um piloto de helicóptero morto em um acidente no condado de Fresno, enquanto tentava jogar água sobre as labaredas.

A outra era um funcionário da companhia de energia Pacific Gas and Electric (PG&E;) que estava removendo ervas daninhas de postes e fios elétricos em Solano e foi encontrado inconsciente em seu veículo na quarta-feira, de acordo com a Cal Fire.

No sudeste de San Francisco, um complexo de incêndios provocou ordens de evacuação em comunidades próximas de San José, mas os incêndios ocorreram principalmente em áreas despovoadas.

Já no condado de Santa Cruz, próximo à costa, outra série de incêndios causou grandes danos ao Big Basin Redwoods, parque mais antigo do estado, conhecido por suas majestosas sequoias de até 2 mil anos. Foram danificados a sede do parque, o centro histórico e os acampamentos. Mais de vinte outros parques e praias da região também foram fechados devido aos incêndios.

Segundo as autoridades, os incêndios foram causados por quase 11 mil raios que atingiram a parte norte da Califórnia, que está sofrendo uma onda de calor com temperaturas recordes, chegando a 54,4 graus Celsius no Vale da Morte.

Os especialistas acreditam que as mudanças climáticas contribuíram para a frequência dos incêndios, que estão se tornando mais comuns ao longo do ano, e não apenas durante a temporada típica, geralmente entre agosto e novembro. Os últimos incêndios acionaram ainda alertas sobre a qualidade do ar nas regiões afetadas, que deve se manter bem ruim nos próximos dias.

O incêndio mais mortífero da história do estado, o Camp, foi registrado no norte da Califórnia em novembro de 2018 e matou 86 pessoas.