Peru: com pandemia, PIB tomba 30,2% no 2º trimestre, na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) do Peru despencou 30,2% no segundo trimestre de 2020 ante o mesmo período do ano anterior, informou na noite desta quinta-feira, 20, o Instituto Nacional de Estatística e Informática (Inei). Na comparação trimestral, o tombo foi de 27,2%.



O instituto atribui a piora da atividade econômica peruana às restrições impostas pela pandemia. "O PIB caiu em função das medidas adotadas pelo governo para o enfrentamento da covid-19, como isolamento social obrigatório, fechamento temporário de fronteiras e a restrição das atividades econômicas, gerando queda no emprego e na renda e afetando a demanda interna e externa", diz comunicado do Inei.