A região da América Latina e do Caribe, a que tem o maior número de contágios de COVID-19, superou nesta quinta-feira (20) as 250.000 mortes pelo novo coronavírus, segundo uma contagem da AFP com base em cifras oficiais.

A região somava 250.969 óbitos de um total de 6. 463. 245 casos às 19h de Brasília.