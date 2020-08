Pompeo: Irã não pode ter direito a tanques da China ou sistema de defesa russo

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou nesta quinta-feira, 20, em entrevista à emissora Fox News que o Irã não pode ter direito a tanques da China ou ao sistema de defesa aérea da Rússia. "Todas essas coisas representam riscos e instabilidade para o Oriente Médio", declarou.



Defendendo a política externa americana, Pompeo reforçou que vai o governo dos Estados Unidos vai notificar a Organização das Nações Unidas pedindo a retomada de sanções internacionais contra o Irã. De acordo com Pompeo, o país persa não cumpriu sua parte no acordo nuclear e, por isso, as medidas restritivas devem ser reimpostas. O pedido para retomada de sanções foi anunciado ontem pelo presidente Donald Trump.