Trump diz aos eleitores americanos que Biden seria seu 'pior pesadelo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou nesta quinta-feira (20) que se seu adversário nas eleições presidenciais de novembro, o democrata Joe Biden, for eleito, seria o "pior pesadelo" para os americanos.

"Ele passou meio século em Washington vendendo nosso país, destruindo o emprego e deixando que outros países roubassem nossas vagas de trabalho", afirmou Trump durante um comício em Old Forge, na Pensilvânia, muito próximo do local onde Biden nasceu.

Trump falou horas antes de Biden discursar na convenção democrata para aceitar a nomeação do seu partido como candidato à Casa Branca.

O candidato republicano quis amedrontar os participantes, dizendo-lhes que se queriam imaginar como seria um governo com Biden no poder que se lembrassem "das ruínas em chamas em Minneapolis, a anarquia em Portland e as calçadas com sangue em Chicago", uma referência aos violentos protestos dos últimos meses contra o racismo e a violência policial no país.

"A sobrevivência do nosso país está em jogo", disse o presidente, que acusou os democratas de terem "enlouquecido".

"Biden quer abrir as fronteiras no meio de uma pandemia", afirmou Trump, diante de um pequeno grupo de seguidores que o recebeu usando seus clássicos bonés vermelhos, estampados com a frase "Make America Great Again" (Fazer os EUA Grandes Novamente).