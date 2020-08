Comunicado do Business Wire :MPEG LA, LLC

A MPEG LA, LLC emitiu hoje a seguinte declaração:

O histórico de independência, confiança e transparência da MPEG LA com o qual avançamos no licenciamento de pool de patentes por quase um quarto de século fala por si. Não recuamos de nosso objetivo de encontrar um equilíbrio entre detentores de patentes e implementadores para tornar as tecnologias de vídeo amplamente disponíveis para o mercado em termos razoáveis e condizentes com as diretrizes da concorrência. Isto é quem somos, e não é necessário realizar nenhuma reformulação de marca. Por mais difícil que seja, o objetivo de uma única licença de pool de patentes VVC é desejável. Embora já tenhamos notado que uma das partes não leva mais a sério o processo do Media Coding Industry Forum (MC-IF) para promover um único pool de patentes VVC, a MPEG LA acredita que o processo do MC-IF deve ter todas as chances de sucesso e ser levado a sério por um mercado ansioso que deseja um caminho melhor. Com este espírito, a MPEG LA aguarda com confiança a oportunidade de participar.

MPEG LA, LLC

A MPEG LA é a maior fornecedora mundial de licenças "one-stop" para padrões e outras plataformas de tecnologia. Atuando desde a década de 1990, a empresa foi a pioneira do pool de patentes da atualidade, ajudando a produzir os padrões mais amplamente utilizados da história em produtos eletrônicos de consumo, e está expandindo o acesso a outras tecnologias revolucionárias. A MPEG LA opera programas de licenciamento para as mais diversas tecnologias, com quase 24 mil patentes em 94 países, cerca de 260 titulares de patentes e um número superior a seis mil licenciados. Ao auxiliar os usuários com a implementação de suas opções de tecnologia, a MPEG LA oferece soluções de licenciamento que proporcionam acesso a propriedade intelectual fundamental, liberdade de operação, riscos reduzidos de litígios e previsibilidade no processo de planejamento de negócios. Para obter mais informações, acesse www.mpegla.com.

