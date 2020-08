Comunicado do Business Wire :AGCO

A AGCO, fabricante e distribuidora mundial de equipamentos e soluções agrícolas (NYSE: AGCO), anunciou hoje que Martin Richenhagen decidiu encerrar sua atuação como presidente do conselho, presidente e CEO da empresa em 31 de dezembro de 2020. A empresa anunciou também que seu conselho de administração nomeou Eric Hansotia, atualmente vice-presidente sênior e diretor de operações (COO) da AGCO, como sucessor de Richenhagen nos cargos de presidente do conselho, presidente da empresa e CEO a partir de 1.º de janeiro de 2021. Além disso, Hansotia foi eleito para compor o conselho de administração, com vigência imediata.

Martin Richenhagen ingressou na AGCO em 2004 como presidente e CEO, sendo nomeado presidente do conselho de administração em 2006.

"Foi meu maior privilégio servir ao lado de meus colegas da AGCO nos últimos 16 anos", afirmou Richenhagen. "Sua dedicação, integridade, inovação e compromisso com nossos clientes fazem da AGCO uma empresa extraordinária, e tenho orgulho de ter feito parte de sua história. Possuo enorme confiança em Eric, no conselho, em nossos funcionários e nossa rede de revendedores, e acredito que os melhores dias da AGCO ainda estão por vir."

Falando em nome do conselho de administração da AGCO, Gerald Shaheen, diretor líder independente da AGCO, afirmou: "Martin serviu à AGCO com grande distinção ao longo dos anos, e estamos extremamente gratos por suas contribuições para a empresa. Sob sua liderança, a AGCO evoluiu para se tornar uma fabricante global integrada de soluções agrícolas sustentáveis de alta tecnologia para atender a nossos agricultores em todo o mundo. A AGCO expandiu seu portfólio de produtos, entrou em novos mercados, consolidou plataformas de produtos e modernizou instalações. Impulsionada pelo forte desempenho financeiro sob sua direção, a AGCO adquiriu uma classificação de crédito de grau de investimento ao iniciar um programa substancial de dividendos e recompra de ações. Martin tem sido um modelo de liderança corporativa e integridade no setor. Nós lhe desejamos boa sorte em sua aposentadoria e esperamos novos níveis de sucesso sob a liderança de Eric".

"O conselho e eu estamos confiantes de que Eric é a pessoa certa para construir sobre a base sólida da AGCO", acrescentou Richenhagen. "Eric é um líder experiente com amplo conhecimento do setor, o que o torna excepcionalmente qualificado para liderar a AGCO no futuro. Eric deu contribuições significativas para o sucesso da AGCO nos últimos sete anos, mais recentemente, liderando a empresa nos desafios únicos apresentados pela Covid-19. Sua aguçada visão estratégica sobre as tendências futuras da agricultura global, aliada à sua experiência operacional diversificada, permitirá que a AGCO supra com sucesso as necessidades em constante transformação de nossos clientes." Hansotia ingressou na AGCO como vice-presidente sênior de ciclo global de cultivos e serviços conectados Fuse em 2013, e atua na função de vice-presidente sênior e diretor de operações desde 2019. Antes de integrar a AGCO, Hansotia teve uma gestão bem-sucedida de 20 anos na Deere & Company, onde ocupou cargos de liderança, inclusive de vice-presidente sênior de colheita global e vice-presidente de assistência global a cultivos.

Hansotia declarou: "Quero expressar minha gratidão a Martin e ao conselho de administração por sua confiança em minha capacidade de liderar a AGCO em direção ao futuro. Juntamente com nossa equipe talentosa, espero ajudar nossos agricultores globais a alimentarem o mundo de forma sustentável por meio de soluções agrícolas inovadoras e inteligentes. Acredito que a inovação impulsionada pelo agricultor é a chave para desbloquear valor para nossos funcionários, revendedores e acionistas, e mal posso esperar para aproveitar o legado de Martin à medida que percebemos o futuro brilhante da AGCO".

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE: AGCO) é líder mundial em projeto, fabricação e distribuição de soluções agrícolas, e oferece saídas de alta tecnologia a produtores rurais que alimentam o mundo por meio de sua linha completa de equipamentos e serviços relacionados. Os produtos da AGCO são comercializados através de cinco marcas principais - Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra® -, apoiados pelas soluções de agricultura inteligente Fuse®. Fundada em 1990 e sediada em Duluth, estado norte-americano da Geórgia, a AGCO obteve vendas líquidas no valor de US$ 9,0 bilhões em 2019. Para mais informações, acesse http://www.AGCOcorp.com. Para receber notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga-nos pela hashtag #AGCOIR.

