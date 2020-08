IIF: covid pode exarcerbar diferenças econômicas na zona do euro

O Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) aponta que o choque da covid-19 na economia da zona do euro pode "exarcerbar" as diferenças entre os países centrais e periféricos, com deflação nos países da periferia.



Fatores como a crise na dívida pública da Itália explicam porque, dificilmente, ocorrerá uma recuperação "uniforme" na zona do euro, aponta o IIF, destacando que a Itália já não vinha crescendo de maneira consistente.



As divergências já existiam antes da pandemia, com países como Itália e Espanha demorando mais para recuperarem seus Produto Interno Bruto (PIB) após a crise no euro de 2011 e 12, o que chegou a ser considerado como "estagnação". Já em economias centrais, como a Alemanha, o IFF destaca que houve crescimento "rápido" na última década.