Estudo randomizado com vacina será realizado com mais de 40 mil, diz Rússia

A Rússia divulgou nesta quinta-feira, 20, detalhes técnicos sobre a vacina desenvolvida pelo Instituto Gamaleya contra o novo coronavírus. Um estudo randomizado será realizado a partir da próxima semana com mais 40 mil pessoas, englobando cerca de 45 centros médicos, de acordo com a nota.



Em parceria com o Russian Direct Investment Fund (RDIF), o instituto afirma que irá disponibilizar todas as informações sobre o desenvolvimento da vacina em um site.



O CEO do RDIF, Kirill Dmitriev, afirmou que haverá "máxima transparência" no assunto.