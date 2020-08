Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global continua fortalecendo sua presença na África por meio de um acordo de colaboração com a Ajo & Co. Advocates, um dos maiores escritórios de advocacia da República do Sudão do Sul.

O escritório com sede em Juba foi fundado em 2013 e é reconhecido como uma das firmas de consultoria jurídica empresarial mais proeminentes do país. A Ajo & Co. Advocates cresceu e conta hoje com 12 profissionais, que prestam serviços jurídicos sobre questões tributárias, de direitos trabalhistas, contencioso, setor imobiliário, corporativo, comercial, petróleo e gás.

"Na atual economia global e em um mundo de negócios cada vez mais complexo, o mercado africano exige serviços fiscais e jurídicos transfronteiriços que sejam eficientes e que mantenham as melhores soluções da categoria", comentou Ajo Noel Julius, sócio-gerente da firma. "Nossa colaboração com a Andersen Global exemplifica nossa dedicação à boa gestão e oferece a nossos clientes uma abordagem integrada de serviços fiscais e jurídicos de modo uniformizado."

"A Ajo & Co. Advocates demonstra claramente o caráter e a cultura que são sinérgicos com as firmas associadas e colaboradoras de nossa organização", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen. "A dedicação de Ajo e sua equipe à independência e à transparência, e sua experiência comprovada permanecem incomparáveis no mercado do Sudão do Sul. Esta colaboração é outro passo fundamental para a nossa expansão na África à medida que seguimos adicionando profundidade e amplitude à nossa plataforma no continente."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 191 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

