Etapas dos EUA e Canadá da Copa do Mundo de esqui alpino são canceladas

As etapas dos Estados Unidos e do Canadá da Copa do Mundo de Esqui Alpino 2020/21, previstas para novembro e dezembro, não serão realizadas devido à pandemia do coronavírus, anunciou nesta quinta-feira a Federação Internacional de Esqui (FIS).

Todas as dez provas agendadas de 25 de novembro a 6 de dezembro nos dois países norte-americanos serão substituídas parcialmente por eventos em Val d'Isère (França), Courchevel (França) e Saint Moritz (Suíça).

"A modificação temporária dos calendários da Copa do Mundo atende ao objetivo da FIS de proteger a saúde dos atletas acima de tudo, reduzir viagens e oferecer aos atletas um calendário de competição detalhado (o mais rápido possível)", informou a entidade que comanda o esporte.

"As provas no início da temporada apresentam problemas logísticos únicos com as restrições ligadas às viagens de pessoas e as medidas de quarentena tanto na ida como na volta, que levaram a esta decisão", explicou o diretor da Copa Copa do Mundo Masculina, Markus Waldner, citado no comunicado.

A programação inicial da Copa do Mundo incluía etapas em Lake Louise, no Canadá, e Killington e Beaver Creek, ambas nos Estados Unidos.

O início da temporada de esqui alpino 2020-21 foi antecipada em uma semana, para 17 e 18 de outubro, com provas na geleira Rettenbach em Solden (Áustria), que deve ser disputada sem espectadores.