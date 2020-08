Belarus abre processo penal contra 'conselho de coordenação' criado pela oposição

As autoridades bielorrussas anunciaram, nesta quinta-feira (20), a abertura de um processo penal por "ataque à segurança nacional" contra o "conselho de coordenação" formado pela oposição, para impulsionar uma transição após as eleições presidenciais de 9 de agosto.

"A criação e as atividades deste conselho têm como objetivo tomar o poder e atacar a segurança nacional de Belarus", declarou o procurador-geral, Alexander Konyuk, em um vídeo divulgado na rede social Telegram.

O procurador anunciou a abertura de uma investigação por "ações destinadas a atacar a segurança nacional", uma acusação que pode levar a penas de entre três e cinco anos de prisão.

O "conselho de coordenação" da oposição se reuniu pela primeira vez na quarta-feira, com a ideia de organizar novas eleições presidenciais "de acordo com os padrões internacionais" e de abrir negociações com as autoridades imediatamente.

Entre seus membros estão a escritora Svetlana Alexievich, Prêmio Nobel de Literatura, e Ales Bialiatski, diretor da Viasna, principal organização bielorrussa de defesa dos direitos humanos.

O presidente Alexander Lukashenko descreveu a criação deste órgão como uma "tentativa de tomar o poder" por parte da oposição.