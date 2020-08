Teerã apreendeu barco dos Emirados após morte de pescadores iranianos

O Irã anunciou nesta quinta-feira que apreendeu um barco dos Emirados em 17 de agosto após a morte de dois pescadores iranianos durante um incidente no Golfo, e convocou o encarregado de negócios dos Emirados Árabes Unidos para protestar.

O Irã investiga "o tiroteio das embarcações da Guarda Costeira dos Emirados (ocorrido na segunda-feira) contra vários barcos pesqueiros iranianos (...), que causou a morte de dois pescadores", informou o ministério das Relações Exteriores em comunicado, acrescentando que convocou o diplomata encarregado.

O incidente ocorre depois que o Irã denunciou na segunda-feira como "estupidez estratégica" o acordo para normalizar as relações entre seu inimigo regional, Israel, e os Emirados Árabes Unidos, firmado sob os auspícios dos Estados Unidos.

"No mesmo dia, um barco dos Emirados foi confiscado pelos guardas de fronteira da República Islâmica do Irã devido ao deslocamento ilegal em águas do nosso país e sua tripulação foi presa", informa o comunicado.

Abu Dhabi cortou relações com Teerã em janeiro de 2016 em um contexto de forte tensão entre os dois pesos pesados da região: Arábia Saudita, um aliado próximo dos Emirados, e Irã.

"O governo dos Emirados emitiu ontem (quarta-feira) uma nota oficial expressando seu profundo pesar pelo incidente e anunciou sua disposição em indenizar todos os danos causados", informou o ministério das Relações Exteriores iraniano.

O presidente iraniano, Hassan Rohani, também descreveu a decisão dos Emirados de normalizar as relações com Israel como um "grave erro", alertando-os contra "abrir um caminho para Israel entrar na região".

Por sua vez, as autoridades dos Emirados convocaram no domingo o encarregado de negócios iraniano em Abu Dhabi para protestar contra as ameaças de Teerã.

Apesar de suas relações políticas tensas, a República Islâmica e os Emirados Árabes Unidos são parceiros econômicos importantes.