Irmão de autor do atentado suicida de Manchester condenado à prisão perpétua

A justiça britânica condenou nesta quinta-feira à prisão perpétua, com o cumprimento mínimo de 55 anos da pena, o irmão do autor do atentado suicida de Manchester, que o ajudou a preparar a explosão que matou 22 pessoas em 2017 na saída de um show.

O acusado não corria o risco de cumprir a pena de prisão perpétua na íntegra porque no momento do crime tinha menos de 21 anos.

Em março, Hashem Abedi, de 23 anos, foi declarado culpado de assassinato, tentativa de assassinato e conspiração para provocar explosões.

O atentado, que matou 22 pessoas, incluindo uma criança e vários adolescentes, foi reivindicado pelo Estado Islâmico e aconteceu na saída de um show da cantora americana Ariana Grande.

Retirado da penitenciária de segurança máxima de Belmarsh e conduzido ao tribunal, o acusado se negou a entrar na sala de leitura do veredicto, onde estavam os parentes das vítimas.

O réu não foi representado legalmente, pois abriu mão dos advogados.

Quando seu irmão Salman acionou a bomba que carregava em 22 de maio de 2017 em Manchester, norte da Inglaterra, Hashem Abedi estava a milhares de quilômetros do local do ataque, na Líbia, seu país de origem, para onde viajou um mês antes do atentado.

Ele foi detido em julho de 2019 ao desembarcar em Londres após a extradição.