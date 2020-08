A justiça britânica condenou nesta quinta-feira à prisão perpétua, com o cumprimento mínimo de 55 anos da pena, o irmão do autor do atentado suicida de Manchester, que o ajudou a preparar a explosão que matou 22 pessoas em 2017 na saída de um show.

Hashem Abedi foi considerado culpado em março de assassinato, tentativa de assassinato e conspiração para provocar explosões.

O atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico e aconteceu na saída de um show da cantora americana Ariana Grande.