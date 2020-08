Primeiro-ministro grego nega veto à entrada de demandantes de asilo

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, negou com veemência as acusações de que pessoas que solicitam asilo no país são devolvidas ao mar de maneira ilegal e afirmou que esta é uma campanha de "desinformação" organizada pela Turquia.

"A Grécia é um país que respeita o Estado de direito, concedemos asilo a dezenas de milhares de pessoas", declarou o chefe de Governo ao canal CNN.

Uma reportagem publicada em 14 de agosto pelo New York Times afirmou que a Grécia "abandonava" os migrantes no mar para o resgate pela guarda costeira.

O jornal informou que ouviu depoimentos de migrantes que passaram por esta situação e que recebeu provas de organizações de defesa dos direitos humanos e da guarda costeira turca.

De acordo com o NYT, mais de mil migrantes foram "abandonados no mar" desde março.

"Se houver um incidente que precise de investigação, serei o primeiro a me aprofundar nesta situação", disse o primeiro-ministro, que questionou a credibilidade da reportagem.

As relações entre Grécia e Turquia são muito tensas por problemas em zonas marítimas onde Ancara explorar reservas de gás. Atenas considera que estas áreas estão sob sua soberania.

Organizações de defesa dos direitos humanos pediram em várias ocasiões ao governo grego que investigue o possível abandono de migrantes no mar.