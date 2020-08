China e EUA falarão por telefone antes de retomarem diálogo comercial

Autoridades dos EUA e da China falarão em breve sobre questões comerciais por telefone, afirmou nesta quinta-feira, 20, o Ministério de Comércio chinês, após negociações entre os dois países terem sido supostamente adiadas. Porta-voz do ministério, Gao Feng fez o comentário em coletiva de imprensa semanal, sem fornecer mais detalhes.



O The Wall Street Journal havia noticiado na quarta-feira (19) que negociadores dos dois lados planejam retomar discussões nos próximos dias sobre o progresso no cumprimento do acordo comercial de "fase 1", assinado em janeiro.



O lado chinês vinha se preparando para uma reunião no último dia 15 entre o Representante Comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e o vice-premiê chinês Liu He. Washington deduziu que o diálogo comercial ocorreria alguns dias depois, segundo o WSJ. Fonte: Dow Jones Newswires.