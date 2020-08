Comunicado do Business Wire :Amazon

Amazon.com, Inc.:

O quê:

O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York apresentou hoje acusações contra quatro indivíduos por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A Amazon apoiou esta longa investigação e os quatro réus foram presos esta manhã.

Você pode ver a acusação e comunicado de imprensa relacionado aqui: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/four-individuals-charged-19-million-fraudulent-invoicing-scheme-targeting-amazon-s

Declaração da Amazon:

"A Amazon é grata por ter trabalhado com o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, o Departamento de Segurança Interna e Investigações de Segurança Interna em seu vigoroso processo contra esses indivíduos", disse Cristina Posa, Conselheira Geral Associada e Diretora de Unidade de Crimes de Falsificação da Amazon. "Embora nossos controles proativos garantam que a grande maioria dos vendedores em nossa loja sejam empreendedores honestos, os fraudadores tentam violar nossas políticas, vitimizar nossos clientes e danificar nossa loja, e esperamos trabalhar com as agências de aplicação da lei para responsabilizar esses malfeitores por suas atividades ilegais."

A Amazon tem um extenso histórico de proteção de seus clientes contra fraude e abuso:

-- https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-stops-multiple-fraudulent-affiliate-marketing-schemes

-- https://news.3m.com/English/press-releases/press-releases-details/2020/3M-Sues-Seller-on-Amazon-Who-Charged-Grossly-Inflated-Prices-for-Fake-Defective-and-Damaged-N95-Respirators-Falsely-Advertised-Under-3M-Brand/default.aspx

-- https://www.pcmag.com/news/amazon-launches-counterfeit-crimes-unit-to-target-bogus-products-sellers

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200820005386/pt/

Amazon.com, Inc. Linha direta para a imprensa Amazon-pr@amazon.com www.amazon.com/pr

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.